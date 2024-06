Luís Mendes de saída. "Só rejeita o 'vieirismo' três anos depois?", questiona Figueiredo

"Quem não está bem muda-se". É esta a primeira reação de António Figueiredo à eventual saída de Luís Mendes do Benfica.

O "vice" e administrador, homem de confiança de Rui Costa, não concordará com a presença de elementos ligados ao anterior presidente, tais como Jaime Antunes e Fernando Santos, e ameaça bater com a porta. Isto em vésperas de duas assembleias-gerais dos encarnados, marcadas para o próximo sábado.

O antigo "vice" benfiquista António Figueiredo não entende "que uma pessoa esteja bem durante durante três anos e depois tenha uma rejeição deste tipo".

"As pessoas que entraram sabiam ao que vinham. Não vejo que seja agora que haja uma rejeição ao chamado vieirismo", atira, em declarações a Bola Branca.

Todavia, para Figueiredo, as notícias da turbulência que estará a suceder na Luz também estão ligadas a uma manobra para desviar a atenção de terceiros.

"Tenho alguma esperança que seja para tapar um pouco daquilo que está a ocorrer a norte, com figuras históricas do clube. Todos dias há uma nova e devemos ter continuidade. É necessário falar-se do Benfica e não do FC Porto", sustenta.