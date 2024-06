"O Benfica não tem um jogador igual ao Florentino": Tralhão e a "peça-chave" que o Nottingham Forest quer levar

Florentino Luís sai ou fica? Esta será uma das dúvidas no plantel do Benfica para 2024/25.

O médio, de 24 anos, estará a ser cobiçado em Inglaterra, com o Nottingham Forest à cabeça.

Escutado por Bola Branca, o seu antigo treinador na formação encarnada João Tralhão defende a importância de Florentino no atual grupo das 'águias', apontando-o como uma mais-valia para qualquer equipa. A de Nuno Espírito Santo, se for o caso, incluída.

"A oportunidade de jogar na Premier League é sempre um incentivo, mas é uma peça-chave do Benfica, porque é um jogador de equilíbrios, que o Benfica não tem igual", aponta.

Será o médio o elo mais fraco da equipa? "Acho que não. Acho que ele já se afirmou, tem o respeito do treinador, dos colegas, mas as opções são muitas no meio-campo do Benfica, com a chegada do Kokçu e provavelmente de outros jogadores", reflete.

E conclui: "Não é um jogador para estar na linha da frente, entrega o protagonismo a outros, e o que faltará é uma época ainda mais consistente para que as pessoas possam perceber a importância que ele tem no Benfica", sustenta Tralhão, para quem Florentino se "adaptaria bem" também ao Forest "pelo jogador completo que é".