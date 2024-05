Vítor Paneira. Di Maria anti-pânico refugia-se na Luz

"Pânico". Será este o sentimento de Angel Di Maria depois das mais recentes ameaças, em face da possibilidade do regresso da estrela argentina ao Rosário Central, o clube da sua terra natal.

Um dia depois de ter visto ser vandalizado o seu mural, o futebolista foi ontem à noite alvo de um novo ataque, quando dois encapuzados dispararam contra uma bomba de gasolina na zona sul da cidade e, na sequência disso, deixaram um mensagem escrita à mão em tom de ameaça: "Os rosarinos estão à tua espera, Di María".

Ouvido por Bola Branca, Vítor Paneira, antigo jogador do Benfica, lamenta o sucedido e fala de um momento muito dificil para o atacante argentino.

"Deve estar em pânico com estas ameaças, um momento de terror", começa por referir Paneira, para quem Di Maria - nesta altura - só deve estar a pensar em dar segurança à sua familia.

"Neste momento, ele só estará a pensar na segurança da sua família. E na sua. Essa será a prioridade. A parte desportiva virá depois", reforça.

Este (novo) ataque surge numa fase na qual o futuro do campeão do mundo permanece em dúvida, com informações recentes a apontarem que a sua vontade passa por atuar meio ano no Rosário Central antes de rumar ao Inter Miami, reencontrando Lionel Messi. Todavia, perante os mais recentes episódios, o Benfica, e Portugal, podem reentrar na equação.

"O Benfica tem uma palavra a dizer, foi aqui que tudo começou em termos internacionais. Portanto, ele poder ficar é uma possibilidade que tem uma percentagem elevadíssima de vir a acontecer", defende o atual treinador, ao mesmo tempo que refere que Di Maria tem sempre espaço no futuro plantel encarnado.

"É verdade que já não tem o compromisso defensivo que tinha aos 19 anos. E, por isso, foi criticado. Mas foi também decisivo e ainda está na posse das suas totais capacidade. Cabe no Benfica", completa.