Kily González, ídolo do Rosario, diz que é "real" a possibilidade de Di María regressar à Argentina

Cristian ‘Kily’ González, um ex-jogador do Rosario Central e atual treinador do Unión de Santa Fé, revelou à ESPN Argentina que tem conversado com Ángel di María, o ainda jogador do Benfica.



Segundo ‘Kily’, o canhoto que encantou no Valencia, há uma grande possibilidade de o canhoto argentino do Benfica regressar ao clube onde tudo começou.

“Tenho uma relação muito especial com o Ángel. Ainda hoje falei com ele e acreditem: é real”, começou por abordar a possibilidade do regresso do futebolista do Benfica ao Rosario.

Ainda sobre o futuro do campeão do mundo, o treinador do Santa Fé pede que a decisão de di María seja respeitada, ainda que admita que gostaria de testemunhar um regresso.

“Há que entender que são decisões pessoais, mas é claro que, como adepto do Rosario Central, desejo que o ‘Angelito’ vista novamente esta camisola”, concluiu o técnico de 49 anos.

O jogador encontra-se em final de contrato com o Benfica e supostamente estão agendadas reuniões entre clube e os representantes do jogador para definirem o futuro, numa altura em que o Inter Miami de Lionel Messi também estará em cena.