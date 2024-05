A “tranquilidade diferente” e a “força” que a Champions dá ao Benfica: a análise de Bruno Basto

Contar (ou não) com os milhões da Liga dos Campeões mexe com a preparação das temporadas dos grandes. O Benfica não conseguiu entrada direta na liga milionária por via do campeonato, mas a boa nova chegou de Itália, com o quarto lugar da Atalanta na Serie A, que abriu a vaga para os encarnados.

Resultado? Entram 40 milhões de euros nos cofres e evitam-se quatro jogos a mais no início da temporada. Em declarações a Bola Branca, o antigo lateral benfiquista Bruno Basto fala em "tranquilidade diferente".

"Sabendo de antemão que tem entrada direta na Liga dos Campeões, há uma tranquilidade diferente para o Benfica na preparação da próxima época, nos ajustes que terá que fazer no plantel", considera o agora agente.

O dinheiro, claro, também é uma "ajuda significativa", uma "mais-valia para a administração do Benfica", dá um novo fôlego para atacar o mercado e pode servir para convencer os mais hesitantes.

"A Champions dá outra força para contratações. O Benfica já tem uma dimensão mundial, todos os jogadores que saem falam do clube com carinho. Já há muita gente que sabe que o Benfica é um clube apetecível de se jogar. Mas, claro, [a entrada direta da Champions] é mais um bónus que pode ajudar na decisão dos jogadores", explica Bruno Basto.

É uma primeira vitória antecipada da próxima época, que se espera de margem de manobra diminuta face ao insucesso da temporada que terminou. Ainda assim, para o antigo jogador, a temporada não foi um completo falhanço.

"É verdade que não foi uma época muito conseguida a nível de objetivos, mas o Benfica lutou até quase ao fim em todos as competições”, avalia o ex-futebolista. “Esteve nos quartos de final de uma competição europeia, meias-finais da Taça, onde foi eliminado pelo Sporting, e lutou pelo campeonato até três jornadas do fim. Mas o que conta são os resultados. Claro que os adeptos do Benfica querem títulos, mas não acho que tenha sido uma época tão desastrosa.”