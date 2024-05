Rui Costa confirma continuidade de Roger Schmidt

O presidente do Benfica, Rui Costa, faz balanço da temporada que agora termina na Btv perante vários jornalistas, incluindo João Fonseca, da Renascença, e já confirmou a continuidade do treinador Roger Schmidt.

Roger Schmidt

"Estão reunidas as condições para continuar a ser treinador do Benfica, Roger Schmidt vai continuar a ser treinador do Benfica. De resto, nunca houve da nossa parte uma notícia contrária a isso e se não considerasse que ele tivesse todas as condições para continuar a ser treinador evidentemente a minha opção seria até mais fácil, mais populista, mas acredito na estabilidade do projeto, acredito no treinador que já deu mais do que mostras da qualidade dele".

"Este ano efetivamente houve coisas que não correram como esperávamos e desejávamos, acabámos a temporada aquém do que eram as expectativas iniciais mas não faço nem nunca farei deste treinador um bode expiatório porque não foi o único responsável. Terá as suas responsabilidades também, como é óbvio e inerente, mas não é o único responsável de todo e o que nos importa agora é criar as condições necessárias e internas para que ele possa fazer o mesmo trabalho que fez há um ano e é com ele que tenho a máxima convicção de que iremos conquistar títulos no próximo ano. E é nesse sentido que já estamos a trabalhar há imenso tempo, para emendar o que não foi bem feito este ano, e para que possamos entrar na próxima época da mesma forma que entrámos há um ano."

Se considerássemos que a responsabilidade e a época não tão positiva como há um ano tivesse sido meramente, inteiramente da responsabilidade de Roger Schmidt, talvez a situação seria outra, ou se achasse que não tivesse condições para continuar. Este ano, e não vale a pena esconder, não tivemos o mesmo acerto em termos do input que demos à equipa. Este ano não conseguimos ter o mesmo sucesso, sobretudo imediato, face à adaptação de jogadores, menor convencimento de jogadores inicialmente. Há um ano, se bem se recordam, praticamente desde a primeira jornada Roger Schmidt acertou no onze e o onze foi andando durante a época toda. Este ano tivemos vários problemas para resolver desde o início até ao fim da época e é aqui que considero que não seja meramente culpa de Roger Schmidt. O trabalho foi feito em conjunto. Efetivamente há coisas que não correram bem, não acertámos e temos que assumir. Eu em primeira pessoa assumo essa responsabilidade. E daí dizer que nos resta agora criar as mesmas condições que criámos há um ano para desempenhar o trabalho que tivermos para desempenhar".

"Numa conversa franca que tivemos, a vontade dele é expressa: de grande dinamismo para que na próxima época corra melhor. Está de corpo e alma neste clube, rejeitou muita coisa para ficar, não importa estar a falar de quantas coisas e de quem rejeitou para continuar no clube, mas ele acredita plenamente que pode continuar ou voltar a fazer o que fez há um ano".

Jurasek, Bernat, Bah

"Há pouco falava dos laterais e quando falo dos laterais, perguntam por que não nos reforçámos mais nas laterais. Partimos para a época com dois laterais esquerdos, um lateral-direito - não inventamos nada - e partimos com um plantel com um joker, o Fredrik. A posição dele é de joker, joga bem em qualquer posição. Tivemos um problema de adaptação imediata de Jurásek, não vou esconder absolutamente nada, percebemos que estava a demorar a adaptar-se à responsabilidade de jogar no Benfica mas não deixámos de ir buscar um jogador que vinha completamente credenciado, como é Bernat. Em relação a Bernat, chegou ao Benfica, sim, com um problema em fase final de recuperação, uma recuperação que foi extremamente avaliada, chegou com uma lesão muscular que não impediria nunca a sua continuidade. E o facto é que nunca tivemos Bernat. Chega com 5 anos de Bayern Munique, PSG... e posso até dizer que chega com mais cartel do que aquele com que Grimaldo sai do Benfica. O facto de Grimaldo não ir à seleção espanhola tinha também a ver com o Bernat, que lá estava. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas Bernat chega com mais cartel do que aquele com que Grimaldo saiu. O que acontece é que não tendo Bernat quase no ano inteiro, fustigado com lesões raras na carreira dele, entre elas uma lesão grave, e ficamos sem lateral-esquerdo. Porque Jurásek não teve o rendimento que esperávamos, não tínhamos Bernat e se calhar por destino, ou infelicidade nossa, o Bah este ano fez praticamente meio campeonato."

"Estivemos praticamente grande parte da época sem os laterais de raiz, quer de um lado quer do outro, onde Roger Schmidt teve de acabar por improvisar. É um erro crasso, assumido. Todas estas circunstâncias impediram que as rotinas que tivemos no primeiro ano de Schmidt, bem vincadas, acabassem por ser inseridas, introduzidas, porque foi quase mexer na equipa constantemente para dar um equilíbrio face ao que foi acontecendo ao longo do ano e face às nossas falhas. Seria mais fácil para mim dizer: tive lesões daqui, lesões dali, o que podia fazer? Se calhar devíamos ter feito mais e não conseguimos. Aqui tivemos muitos problemas e obrigámos o nosso treinador a ter de improvisar muitas vezes para equilibrar a equipa e até ser contestado por isso muitas vezes sem ter responsabilidade de ser médico, jogador e tudo e mais alguma coisa. Nesse sentido considero que não posso considerar Roger Schmidt bode expiatório num ano em que variadíssimas coisas não nos ajudaram a ser melhor do que no ano anterior, inclusive campeões."

Contestação dos adeptos

"Este ano, na parte final, nomeadamente quando o título já era uma miragem, a desilusão de sair da Liga Europa nos quartos-de-final também aconteceu e portanto tem de se aceitar que os adeptos tenham contestado e criticado a época. Mas vamos partir para uma época nova e tenho a certeza absoluta que não há um benfiquista que não queira começar bem, a lutar pelo título, e que haja essa divisão. É o meu apelo mas a minha convicção. Só todos juntos podemos alcançar alguma coisa e sabemos o quanto valemos todos juntos. Este ano houve episódios que não foram bonitos, é inegável que aceito e respeito as contestações. Há um limite para elas e não beneficia ninguém, não beneficia quem está dentro de campo, como é óbvio.

Kokçu

"Se me perguntarem pessoalmente o que considero de Kökçü, digo que gosto ainda mais dele hoje do que o que gostava há um ano quando o vi. É um jogador com características fantásticas, qualidade fantástica e que não conseguiu expressar ao máximo o seu potencial. Mas acho que é inequívoco e que todos consideram que Kökçü é um jogador de nível elevadíssimo. O dinamismo da equipa, a forma de jogar da equipa não beneficiou muitas vezes as suas principais características mas isso também faz parte de todos os jogadores. E não esquecer que há aqui o aparecimento de um miúdo que acabou por se afirmar de uma forma clara, que se chama João Neves, e nós não conseguimos meter 14 jogadores em campo. Isso não invalida que estejamos perante um jogador de enormes qualidades e que tenho a certeza que terá um futuro brilhante porque tem caráter, tem carisma, tem qualidade. É um ativo do Benfica e temos todo o orgulho nisso."



Novamente Roger Schmidt

"Este treinador já mostrou qualidade. Há um ano, era endeusado por toda a gente. É sinal que fez alguma coisa bem feito e dá garantias que pode repetir esse feito. Relativamente à pergunta, se as coisas não começarem bem, se tudo pode descambar, não tenho a menor dúvida que se recomeçar tudo do zero e as coisas não comecem a correr bem do princípio, eu seria na mesma o primeiro a ser julgado, por ter tirado um para meter um pior. Esse risco temos de o correr, essas decisões precisam de ser tomadas."



"Esta decisão que foi tomada é unicamente naquilo que eu acredito que seja para o Benfica o melhor. Acredito também que os nossos sócios e adeptos vão partir para esta época de uma forma positiva, com a crença e união que esta equipa precisa. É assim que o Benfica se torna o clube maior do mundo. É quando está toda a gente junta. Conheço isso do campo até à bancada, já o disse algumas vezes. Quando a família está unida é muito mais difícil para os adversários. É isso que eu sonho, é isso que eu quero. E esta tomada de decisão é em prol disso. Por mais que se diga que se o ambiente está assim e o treinador vai continuar, a coisa não vai melhorar, também nada me garante que um treinador novo me dê outras soluções e acredito plenamente nas capacidades deste treinador. Há um ano era endeusado, não foi um acaso. Temos de preparar a época de forma melhor, de forma diferente, dando todas as condições para voltarmos a conquistar títulos."



Investimento de 100 milhões

"O Benfica investiu 100 milhões de euros, mas não investiu 100 milhões de euros para meses. Investiu 100 milhões de euros em ativos. Há esse estigma da quantidade de dinheiro que o Benfica investiu, mas o Benfica não pegou em 100 milhões de euros e não os atirou à rua. Quando se investe é a pensar nos resultados desportivos, mas o Benfica criou, modificou tudo aquilo que era a dinâmica do futebol profissional. Quando fiz o balanço do mercado de janeiro, tive a oportunidade de referir que o Benfica tem hoje uma panóplia de jogadores a baixo dos 23 anos, que são mais-valias futuras seguramente. Desportivas, primeiro, e mais tarde, financeiras.



"O primeiro objetivo será sempre desportivo. O Benfica não pegou em 100 milhões de euros e não os mandou à rua, até porque parte desse dinheiro que está a ser avaliado, já vem do mercado de janeiro, onde o que pretendemos fazer foi anteciparmo-nos ao mercado internacional com a contratação de jogadores que acreditamos que venham a ser grandes mais-valias futuras como é o caso do Marcos Leonardo que chegou ao Benfica com a idade que chegou e vai impor-se com toda a certeza, assim como outros. Não se pode avaliar só que se gastou 100 milhões de euros. É um facto que os investimos e não ganhámos e eu não posso fugir a isso, mas não investimos 100 milhões de euros para meses. Investimos 100 milhões de euros em ativos, que são ativos do clube. Muitos deles não conseguiram dar o resultado imediato, mas não tenho a menor dúvida que serão mais-valias para o futuro."



"O Benfica não vai investir todos os anos 100 milhões de euros. Não esquecer que nós fizemos uma completa remodelação dos ativos do Benfica. Passando de 60 e tal ativos para os que temos hoje, que são muito menos. Procurando também desse modo criar um núcleo de jogadores protegidos por um grupo de jogadores mais experientes, como Otamendi, Di María, João Mário, do Rafa, do Aursnes que também já está nesse patamar. Queríamos criar um núcleo de jogadores válidos desportivamente, jovens de grande valor, que possam ser mais-valias futuras para o clube. Se fizerem a vossa análise percebem que esta estratégia tem sentido."



Di Maria

"O Di María, assinou por um ano - e o que vou dizer, não o vai deixar chateado - , assinou um ano, porque na cabeça dele, queria terminar a carreira na Europa onde começou [no Benfica], e depois terminar na Argentina, Por razões que vocês conhecem, que foram públicas, esta posição da Argentina já nao está tão delineada quanto isso. Para a semana iremos ter uma reunião com o representante do Di María, onde iremos perceber se continua mais um ano ou não. Não consigo dizer hoje se fica ou não fica. Temos essa esperança, mas para o início da próxima semana teremos uma reunião decisiva para decidir isso.



