​Schjelderup chamado à seleção norueguesa pela primeira vez

Andreas Schjelderup, um avançado de 19 anos que atua no Nordsjaelland, por empréstimo do Benfica, foi chamado pela primeira vez por Stale Solbakken para os jogos da Noruega contra Kosovo e Dinamarca, nos dias 5 e 8 de junho.



Em conferência de imprensa, o selecionador norueguês rendeu-se ao avançado que ainda pertence aos quadros das ‘águias’.

“O Schjelderup tem estado numa boa forma e esteve bem no play-off do campeonato dinamarquês. Queremos observá-lo e, após um diálogo com a equipa técnica dos sub-21, concordámos que esta seria uma boa decisão”, referiu o técnico.

No balanço final da temporada 2023/24, o avançado norueguês apontou 10 golos e somou 11 assistências ao serviço do Nordsjaelland. Para a próxima temporada, o jovem de 19 anos vai integrar a pré-época encarnada.