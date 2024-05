“A nuvem do vieirismo continua a pairar no Benfica”: Benítez, o alerta e uma critica aos estatutos (que impedem a mudança)

Francisco Benítez considera que ainda existe uma “nuvem do vieirismo" que "continua a pairar no Benfica”.



Em declarações a Bola Branca, o candidato às eleições de 2021 mostra não ter grande expectativas de mudança no Benfica, pelo menos enquanto os estatutos e os ideais continuarem os mesmos.

“Esta nuvem do vieirismo continua a pairar em cima do Benfica”, começa por referir o antigo candidato à liderança do Benfica. “O Rui Costa, na altura em que fez a lista, deveria logo ter pensado nisso e de uma vez por todas resolver este problema. Particamente a maioria da sua lista anda são amigos e ex-membros das direções de Luís Filipe Viera. O facto de nas últimas eleições praticamente 80% da equipa ser a mesma não permite ao um pensar e um agir novo”, remata.

De acordo com o jornal "Record", Luís Filipe Vieira estará a reunir esforços para colocar um candidato da sua confiança contra Rui Costa, na corrida à presidência do Benfica que está agendada para 2025.

Francisco Benítez mostra-se muito critico: "Toda a gente sabe que o tempo de Viera já terminou. Ele devia seguir a sua vida. Continua a tentar ganhar protagonismo e tirar alguma desforra daquilo que lhe fizeram”.

Para o antigo candidato, os atuais estatutos são uma grande barreira para um possível caminho diferente e uma alternativa viável ao atual presidente, Rui Costa.

“Enquanto os estatutos não forem alterados, não vale a pena estarmos a pensar que há alternativas ao estado atual do Benfica”, começa por explicar.

“Os estatutos não permitem que um grande número de benfiquistas com boas ideias se possa apresentar a eleições. Não percebo o porquê de o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica António Pires de Andrade continuar a atrasar este processo”, afirma, em entrevista à Renascença.

A disparidade dos votos dos sócios por anos, o facto de os candidatos terem de ter mais de 25 anos de sócio, as listas para os órgãos não poderem ser apresentadas de forma independente e o voto não ser físico são algumas das medidas que aponta.

Ao olhar para os rivais, Francisco Benítez acredita que as águias estão a ficar para trás. “Acredito que o Benfica está a perder-se no tempo. Os outros clubes estão a mudar o paradigma e o Benfica mantém o modelo de gestão”.

A solução, aos olhos do antigo candidato, seria a mudança de treinador. Francisco Benítez diz não ter concordado coma renovação de Roger Schmidt por ter sido “precipitada”.

“Aquilo que hoje em dia temos é um presidente que esta refém de um treinador”, atira. Para Benítez, o problema não está apenas no treinador. A estrutura tem também grande responsabilidade, defende o antigo candidato à liderança do Benfica.