O médio Leandro Barreiro vai mesmo ser reforço do Benfica na próxima temporada.

O internacional suíço já tinha anunciado que ia sair do Mainz, como jogador livre, e agora foi o diretor desportivo do clube, Christian Heidel, que desfez todas as dúvidas sobre o destino do jogador.

Após a última ronda da liga alemã, este sábado, o dirigente revelou que Leandro Barreiro “informou o clube de todos os passos com o Benfica”.