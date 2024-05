Bernat. “Saio muito triste”

O defesa esquerdo Juan Bernat despede-se do Benfica, admitindo que foi uma “época muito difícil”, devido a muitos problemas físicos.

“Saio muito triste por não ter consigo fazer o que mais gosto durante muito tempo e de não conseguir desfrutar mais deste enorme clube, mas o futebol tem estas coisas e só temos de aceitar e continuar a trabalhar. Ao menos consegui acabar a época no campo e completamente recuperado. Por último agradecer a todas as pessoas do clube que me apoiaram durante esta época difícil e desejar tudo de bom no futuro”, escreve o espanhol nas redes sociais.

O jogador lembra: “Uma época em que tentei não fazer cirurgia à raiz da minha pubalgia, no fim tive mesmo de fazer, o que me manteve fora dos terrenos de jogo durante todo o ano”.

Bernat, que chegou emprestado pelo PSG, fez apenas 249 minutos de águia ao peito.