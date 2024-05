Schmidt, insultado, tenta confrontar adeptos do Benfica

A equipa do Benfica foi contestada à saída do estádio do Rio Ave. Roger Schmidt tentou abordar alguns adeptos e foi impedido pela polícia.

À entrada para o autocarro dos encarnados, vários adeptos da equipa da Luz lançaram insultos, especialmente, ao técnico alemão.

Confrontado com os insultos, Schmidt tentou aproximar-se de alguns adeptos, mas a polícia não o permitiu.

De recordar que o Benfica empatou 1-1 em Vila do Conde na última jornada da I Liga. Os encarnados terminaram o campeonato no segundo lugar.