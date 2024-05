Schmidt. "O resultado não é assim tão importante"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, lamenta o empate (1-1), mas elogia a exibição dos seus jogadores diante do Rio Ave.

A partida

"Infelizmente, [durante a temporada] perdemos muitos pontos como hoje. Mas estou muito contente com o desempenho dos jogadores, mostrámos uma boa atitude no último jogo em casa, assim como nas últimas três jornadas. Podíamos ter vencido por 5-0 ou 6-0, eles não tiveram oportunidades e tiveram um penálti merecido. Temos de aceitar o 1-1. Para mim, o resultado não é assim tão importante, mas sim mostrar que fizemos um bom jogo depois de uma temporada longa".

Ausências de Rafa e Di María

"O Rafa já cumpriu toda a temporada, teve uma despedida perfeita no último jogo em casa. O Ángel teve um pequeno problema e por isso é que não acompanhou o grupo."



Temporada longa e difícil

"Foi uma temporada muito longa, com muitos jogos, mas também uma temporada difícil. No final, conseguimos preservar o segundo lugar. Não estamos felizes com isso, mas temos de aceitar que analisar muito bem a temporada.

