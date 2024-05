Schmidt rendido a Rafa. "É um jogador e pessoa muito especial, merecia uma despedida assim"

Roger Schmidt mostra-se muito satisfeito com a goleada do Benfica ao Arouca e, em especial, com o adeus de Rafa Silva ao Estádio da Luz, com um bis e uma assistência.

Análise ao jogo: "Gostei de tudo. Fizemos um jogo muito bom desde o início, criámos muitas oportunidades, marcámos cinco golos e ainda podíamos ter marcado mais. Mostrámos alegria com bola. Mostrámos o nosso poder ofensivo. Queríamos dar bom futebol aos adeptos até ao último segundo."

Despedida de Rafa: "Toda a gente sabia que seria o último jogo de Rafa na Luz. É um jogador e uma pessoa muito especial. Merecia uma despedida assim, com dois golos e uma assistência. Foi merecido."

Carinho dos adeptos para Rafa: "O Rafa conhece muito bem o clube, passou oito anos aqui. Não é fácil ser sempre um dos jogadores decisivos e assumir sempre a responsabilidade, que é o que ele sempre fez. Os adeptos reconhecem que ele deu sempre o máximo pelo clube."