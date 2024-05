Schmidt. "Vou permanecer no Benfica até 2026"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, quer vencer o Famalicão e garante que quer continuar na Luz na próxima época.

Famalicão



"Em primeiro lugar, tivemos uma boa semana. Foi a primeira vez que conseguimos treinar durante vários dias consecutivos. Temos conseguido demonstrar que estamos em boa forma fisicamente e taticamente. Amanhã queremos fazer um bom jogo e vencer. Sabemos que nem sempre é fácil jogar contra o Famalicão, é uma equipa jovem e com qualidade. Estamos prontos para jogar um jogo de topo e é esse o nosso foco principal".



Interesse do Bayern

"Vocês podem usar a minha declaração na última conferência de imprensa, ou o que disse quando renovei. Para mim, continua tudo claro. Vou permanecer no Benfica até 2026 e é por isso que renovei o contrato. Sinto que tenho um grande desafio aqui em Portugal. Fizemos uma boa época, fomos bons para vencermos o campeonato. Quem analisa a situação do Benfica há dois anos, percebe a diferença. Vejo muito potencial nos próximos dois anos para continuar a desenvolver os jogadores e foi isso que disse há duas semanas. Nada mudou".



Próxima época

"Temos de dar tudo na presente temporada, mas é evidente que preciso de tomar boas decisões para a próxima. O mais importante agora é termos o melhor plantel possível. Cada nova época é uma oportunidade para tirarmos proveito do mercado. Às vezes temos jogadores descontentes e que querem sair do clube, e isto dá-nos uma oportunidade de trazer novas energias. Temos uma boa mistura de jogadores jovens, que transitaram da formação. Outros, mais experientes. Para mim, isso é excelente porque nos permite ter potencial para desenvolver o plantel e atingir um equilíbrio, tendo diferentes opções para a equipa. Continuo a acreditar que estamos a fazer uma boa época mas não conseguimos aproveitar as oportunidades de golo que tivemos. Queremos melhorar isso e é esse o nosso foco. Temos que ver quem vai optar por deixar o Benfica e depois analisar quem achamos que se vai juntar ao plantel".



Recebeu algum convite?

"Quantas vezes tenho de responder a essa pergunta? Eu não estou no mercado, tenho um emprego no Benfica e adoro-o. Não quero ser convidado por rigorosamente ninguém. A minha situação está clara".

Conversa com Rui Costa

"Já falei da minha relação com o presidente, é uma relação baseada na honestidade e na confiança. Falamos de forma natural sobre tudo. Este clube é muito exigente, não só para jogadores, como para treinadores e presidente. Não ligamos ao ruído que vem de fora. Faz parte da nossa responsabilidade no Benfica lidar com o ruído. Provavelmente não seremos campeões, mas temos analisado o desenvolvimento dos jogadores e é impossível mudar tudo num curto espaço de tempo. Tudo está em desenvolvimento e é esse o nosso foco, independentemente do ruído que acontece fora do clube. Isto não retrata a verdade".



Apoio dos adeptos

É verdade que notei uma onda negativa de alguns adeptos, mas para mim o mais importante é a maioria dos benfiquistas. Percebo que estejam desapontados pela situação no campeonato, mas acho que a grande maioria dos benfiquistas percebe o desenvolvimento que o clube tem tido. Sinto o apoio deles".



Época do Benfica

"Quando treinamos um clube como o Benfica, claro que os títulos são o mais importante. Vencemos um título no início da época, o ano passado fomos campeões... Estávamos preparados para vencer com mais frequência, mas agora estamos numa situação em que há uma diferença de 5 pontos. Contra o Sporting, o David Neres passou pelo guarda-redes e o Coates conseguiu fazer um corte importante. Se esse lance desse golo, faria toda a diferença. O que quero transmitir é que foi uma época extremamente equilibrada, mas nem sempre marcámos golos. Estivemos muito próximos de vencer o campeonato, mas claro que os títulos é que contam. Como treinador, tenho de analisar o desenvolvimento e o potencial para as próximas épocas. Do ponto de vista futebolístico, tático, o valor dos jogadores, consigo ver várias coisas positivas".

A partida do Benfica contra o Famalicão está marcada para as 20h30 de domingo.