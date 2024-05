Benfica vence Sporting e conquista quarta Taça da Liga

O Benfica derrota o Sporting, por 1-0, e conquista a Taça da Liga. Feminina de futebol.

O único golo da partida foi apontado por Chandra Davidson, aos 84 minutos. A avançada canadiana é uma ex-Sporting.

No Restelo, perante quase 10 mil pessoas, as encarnadas foram superiores na maior parte do tempo, mas houve oportunidades junto às duas balizas.

Esta é a quarta Taça da Liga para o Benfica. As leoas ainda não venceram esta prova.

A equipa de Filipa Patão está também na final da Taça de Portugal, contra o Racing Power, e na liderança do campeonato, a duas jornadas do final.