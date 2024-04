Roger Schmidt: "Eu não sou o mais importante, é o Benfica e isso é algo exigente"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, voltou a falar dos incidentes em Faro e lançou o jogo com o Sp. Braga, na Luz, no sábado. O alemão confirmou que está tudo sereno com Rui Costa. "Claro que falo regularmente com o presidente e está tudo claro entre nós."

Apoio

"Não vejo o que vocês escrevem e não vejo televisão e, como sabem, não falo português. O que vejo, no quotidiano, é que existe muito apoio ao Benfica e que vários adeptos apreciam o que temos feito. Já disse várias vezes que é normal existirem críticas no Benfica, é normal apontar o que está menos bem, isso faz parte. As coisas negativas às vezes são mais interessantes do que positivas e isso está claro. Mas quando falamos dos adeptos, falamos de uma minoria que atira objetos aos jogadores.”

Adeptos

“Existem vários adeptos do Benfica que amam o clube e reprovam este tipo de atitude. Existem muito mais adeptos positivos, que aparecem nos jogos para apoiar. Quando me coloca a pergunta sobre a relação com os adeptos que cospem nos jogadores, não quero ter uma relação com eles e não aceito isso. Não perdoo este tipo de atitudes. Estamos a falar de nove ou 10 adeptos e não preciso de estabelecer uma relação com eles. Estou a dar o meu melhor ao clube, à equipa, e espero que os adeptos sintam isso. Isto é o mais importante para mim.”

Adeptos II

“Se quiserem cuspir e atirar coisas aos nossos jogadores, é melhor que fiquem em casa. Mas precisamos de todos os outros adeptos. Não poderemos ter sucesso sem eles, precisamos de um grande ambiente. Ainda estamos na luta pelo título, ainda não acabou, e espero que haja um grande ambiente.”

Futuro

“Se no final da época não for o melhor treinador para o Benfica, se chegarmos a esse ponto, em que o presidente acredite que eu já não faço parte do Benfica, aceitarei a decisão.”

Futuro II

“Claro que falo regularmente com o presidente e está tudo claro entre nós. Eu não sou o mais importante, isso é o Benfica e isso é algo exigente, mas no geral, nos últimos dois anos, atingimos vários objetivos. Este ano só conquistámos a Supertaça, mas no meu ponto de vista tivemos de construir uma nova equipa jovem, com imenso potencial e não fácil fazê-lo e ser campeão. Ao mesmo tempo, sei que não estamos num nível elevadíssimo, mas talvez ainda ganhemos o campeonato, apesar de o Sporting estar a jogar de uma forma belíssima. Se eles continuarem assim, será cada vez mais difícil, mas continuo focado no desenvolvimento do clube e dos jovens da academia.”

Luz

“É muito bom jogar na Luz quando os adeptos estão connosco. Temos grandes objetivos e precisamos de tudo para ganhar vantagem e jogar em casa tem de ser uma vantagem. Também temos responsabilidade, temos de mostrar que queremos os três pontos e que estamos orgulhosos por vestir a camisola do Benfica. Espero que tenhamos um grande apoio amanhã [sábado].”