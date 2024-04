Capristano pede o fim das "baboseiras do senhor Roger Schmidt"

Apesar da vitória em Faro, os adeptos encarnados voltaram a expressar insatisfação para com o técnico, que respondeu na conferência de imprensa. Em declarações a Bola Branca, José Manuel Capristano compreende as críticas e deixa reparos ao alemão.

"Naturalmente que os sócios do Benfica -- habituados a ganhar -- estão tristes e frustrados. Uns reagem com racionalidade, outros com mais emoção e é isso que o senhor Roger Schmidt tem de compreender, e tem de se deixar dessas 'baboseiras' de pedir aos sócios para que fiquem em casa. É inadmissível", atira o antigo dirigente encarnado.

Apesar das críticas às declarações do alemão, Capristano lamenta que os sócios tenham "atirado garrafas e chamado nomes" a Schmidt, mas não deixa de sublinhar que há que respeitar "quem lhe paga o ordenado".

"Todos os benfiquistas são patrões dele e ele é empregado do clube. Ele tem de obedecer e não fazer afirmações desse género sobre os sócios do Benfica, que lhe pagam o 'ordenadão' que ganha".

Sobre o futuro de Roger Schmidt nos comandos do clube da Luz, José Manuel Capristano situa-se a "meio da ponte".

"Face aos resultados diria que não, mas em função de quanto custa a indemnização, o projeto que Rui Costa tem com ele e se o clube tem disponibilidade financeira para prescindir de um treinador deste calibre, não faço ideia. Como não faço ideia e tenho confiança em quem lá está, só peço que se faça o melhor para o Benfica e tenho a certeza absoluta de que Rui Costa o fará".