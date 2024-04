Schmidt e as críticas dos adeptos. "Não posso aceitar a forma como o fazem"

Roger Schmidt mostra-se irritado com as críticas de alguns adeptos do Benfica, que na vitória frente ao Farense (3-1) voltaram a fazer-se ouvir, com insultos dirigidos ao treinador.

Em declarações à Sport TV, no final da partida em Faro, o alemão acusa os adeptos de mandarem a equipa para Marselha envolta em negatividade, traça uma comparação negativa com os fãs da equipa francesa e lança um apelo: "Espero que só as pessoas que querem apoiar os jogadores venham ao nosso estádio para o jogo com o Braga."

Críticas dos adeptos: "Não posso aceitar a forma como o fazem, os jogadores não o merecem. A única forma de lidar com isto é saber que há muitos benfiquistas que gostam do que estamos a fazer. Não temos problemas com as críticas, somos críticos com nós mesmos, mas a forma como eles o fazem, a forma como se comportam e o quão barulhentas estas pessoas negativas são não é bom para nós, porque reduz as nossas probabilidades de ganhar jogos. Em casa contra o Marselha, assobiaram-nos nos últimos 20 minutos e após o jogo, e mandaram-nos para um jogo importante em Marselha com esse 'feeling'. Vimos a diferença para os adeptos do Marselha, como eles apoiam a sua equipa. Não queremos nada especial, mas gostaríamos de poder esperar que apoiassem a equipa em jogos importantes. É difícil para os jogadores, especialmente os mais novos, mas também para os mais experientes. O apoio motiva-os, mas se estás a fazer tudo bem e mesmo assim no fim tens esta reação dos adeptos, é difícil. Espero que só as pessoas que querem apoiar os jogadores venham ao nosso estádio para o jogo com o Braga."



Vitória em Faro: "Acho que é sempre importante depois de um resultado dececionante como o que tivemos na quinta-feira. Mostrámos uma boa reação, tivemos foco no jogo. Fizemos um bom jogo, dominámos e foi uma vitória clara."

Falta de eficácia: "Hoje também falhámos algumas oportunidades, é normal. No futebol não podes marcar sempre. Um pouco mais de foco e maior eficiência é algo que temos de aprender e melhorar. Hoje foi um bom início, mas há potencial para crescer."

Mudanças no onze: "Hoje foi bom dar a outros jogadores a oportunidade de jogar. Queremos dar oportunidades a todos os jogadores até ao final da época. Vimos mais uma vez que temos um bom plantel."

Vencer mesmo com campeonato quase perdido: "Isto é o que jogadores profissionais têm de fazer, mostrar uma atitude profissional também nestas situações, para terminarmos a temporada ao mais alto nível. Para mim é muito importante a forma como vamos para as férias de verão. Queremos mostrar bom futebol e alcançar o máximo possível de pontos. Ser campeões não é fácil, mas não é impossível."