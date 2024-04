Schmidt. Benfica é “fantástico” e “exigente”, mas “temos de apresentar resultados”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, comentou o atual estado da equipa e a nova temporada. Garante que estar na Luz é “fantástico” e “exigente”, mas “temos de apresentar resultados”.

Equipa depois de Marselha



"Claro que todos ficámos desapontados depois do jogo, queríamos avançar para as meias-finais, queríamos fazer algo especial na Liga Europa, mas o jogo terminou com penáltis. Os jogadores precisaram de dois dias para lidar com a situação. Há que olhar em frente, aceitar o resultado de quinta-feira e manter o foco na Liga a um nível elevado. Os jogadores estão concentrados e preparados para o Farense".

Atual época e próxima temporada

"Muito provavelmente não seremos campeões esta época, mas não vamos desistir nem cruzar os braços. O Sporting está a jogar de forma consistente, perdemos alguns pontos, por isso têm um avanço de 7 pontos, é uma grande vantagem, mas nada está decidido. Temos de fazer o nosso papel, vencer os próximos 5 jogos para termos uma hipótese no campeonato.

Sobre a segunda questão: Quando assinei o contrato com o Benfica foi para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. O clube é exigente, quer sempre vencer títulos, tentei fazê-lo. Mas perdemos jogos decisivos ao longo do caminho, na Taça da Liga, Taça de Portugal e agora também Liga Europa. Claro que estou desapontado, mas como treinador tenho de ter a capacidade de analisar o nosso comportamento em campo, a motivação, desempenho. E mostrámos uma boa atitude, criámos oportunidades. Quando analisamos a época, esforçámo-nos em todos os jogos mas nem sempre fomos eficazes. Infelizmente não conseguimos vencer mais títulos do que a Supertaça, mas creio que tivemos um bom desempenho, houve jogos muito equilibrados, mas não ganhámos todos. Vejo uma equipa com um bom espírito no relvado, que tem potencial para continuar em desenvolvimento. Percebo a desilusão, mas vejo o desenvolvimento dos jogadores, dos jovens da academia. Sei que as perspetivas da equipa são muito boas e cabe-nos a nós tomar as melhores decisões para a próxima época e estarmos preparados para vencer títulos.



Benfica irregular

"Já falei na falta de regularidade. Podemos falar no campeonato, perdemos 4 pontos em casa, um deles com o Casa Pia, isso é um bom exemplo do que aconteceu esta época. Temos de vencer os jogos em casa. Agora o Sporting tem uma vantagem de 7 pontos e se tivéssemos ganho em casa a situação seria diferente. Tenho de considerar tudo isto e claro que temos de ser melhores. Tento desenvolver os jogadores, acho que até criámos mais oportunidades na liga, a estatística diz isso, mas temos de tirar ilações desta época".

Di María

"É bom que consigamos vencer jogos sem o Di María, mas trata-se de um jogador decisivo, contribui com assistências, marca golos, está envolvido em movimentos atacantes. Não tenho dúvida sobre as exibições do Di Maria, está sempre em boa forma física, julgo que é um dos que jogou mais jogos. É alguém com um potencial tremendo para marcar golos. A equipa depende da qualidade individual dos seus jogadores, ele é muitas vezes importante na criação de linhas de passe. Estou muito satisfeito com o seu desempenho em campo e analiso-o de forma positiva".



Bayern Munique

"Para mim é um orgulho ser treinador do Benfica. Acho que as minhas palavras foram claras quando assinei o novo contrato com o Benfica, sabia o que estava a fazer, não mudei de ideias. Dei o meu melhor, com todos os elementos do clube, incluindo o presidente, os diretores e todos os que me ajudaram no Seixal. Fazer parte do Benfica é fantástico, mas também é exigente, temos de apresentar resultados. Temos de melhorar sempre."

O Benfica defronta o Farense, esta segunda-feira, para a jornada 30 da I Liga, a partir das 20h15.