Filipa Patão. “Jogo começa do zero”

O Benfica volta a defrontar o Sporting, agora para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e tem vantagem (1-0), apesar de a treinadora das encarnadas por água na fervura.

"É um jogo que começa do zero, com uma história diferente. Se estivermos inteiramente a prender-nos a esse 1-0, com toda a certeza vamos estar mais próximas de não sermos felizes”, refere Filipa Patão.

A técnica das águias garante que o objetivo das encarnadas é ganhar. "Vamos para este jogo partindo do zero e sabendo que vamos ter de dar o nosso máximo para conseguir um bom resultado e a vitória. Não vamos procurar passar com um empate. Vamos, obviamente, procurar ganhar, que é assim que o Benfica vai para todos os jogos."

Patão admite fadiga das suas jogadoras, mas não pressão, após derrota diante das leoas para o campeonato: "Se não soubermos lidar com momentos de pressão ou de maior decisão, não estamos aqui a fazer nada. Existe cansaço, mas também existe foco, determinação e motivação enormes para acabar esta época da melhor forma."

A partida está marcada para as 17h15, deste domingo, no centro de estágio de Alcochete.

Nas convocadas do Benfica destaque para o regresso de Valéria Cantuário, que se lesionou há mais de um ano.

CONVOCADAS

Ana Seiça, Andrea Falcón, Andreia Faria, Andreia Norton, Anna Gasper, Carole Costa, Catarina Amado, Chandra Davidson, Christy Ucheibe, Francisca Nazareth, Jéssica Silva, Laís Araújo, Lena Pauels, Lúcia Alves, Marie Alidou, Nycole Raysla, Pauleta, Rute Costa, Sílvia Rebelo e Valéria Cantuário.