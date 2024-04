Schmidt. “Não tenho de justificar nada”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, admite problemas no confronto contra o Marselha. Comentou penáltis e o que será o final da temporada.

O jogo

"Eu não tenho de justificar nada, posso dar-vos o meu comentário sobre o jogo. Foi o jogo que no fundo estaríamos à espera. O Marselha tentou tirar partido da desvantagem para colocar-nos sob pressão e jogaram com muita intensidade, que nos causou alguns problemas em manter a posse de bola. Mas acabámos por estar muito bem em termos defensivos. Conseguimos fechar os espaços de maior perigo e eles não conseguiram criar grandes oportunidades. Na segunda parte, creio que tivemos alguns momentos em que podíamos ter marcado o primeiro golo, que teria ajudado imenso”.

A mudança

“Dez minutos antes do final do jogo, eles acabaram por marcar e a partir daí foi um jogo diferente. Tivemos de ir para prolongamento e aí creio que tivemos as melhores oportunidades para marcarmos o golo decisivo, mas no final não conseguimos aproveitar esses momentos e tivemos de ir a penáltis. Perdemos e é muito desapontante"

Derrota nos penáltis

"Queres dizer comigo? É muito difícil de dizer. Faz parte dos treinos, como sempre. Temos bons executantes. Mas acontece. Há uma equipa que tem de perder sempre nos penáltis e se cometes erros e os outros aproveitam, tu perdes."

Arthur Cabral

"Porque penso que estávamos bem no jogo, fizemos duas alterações com Orkun [Kokçu] e João Mário. Rafa ficou como avançado. Conseguimos criar boas ocasiões. Estávamos equilibrados no jogo e foi por isso que entrou mais tarde."

Resto da temporada

"O resto da temporada é jogar cinco jogos de excelência. Temos de estar preparados já na segunda-feira”

O Benfica perde em Marselha e está fora da Liga Europa.