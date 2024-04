Schmidt. Benfica “quer marcar golos” em Marselha

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, quer a sua equipa a lutar pela vitória em Marselha, sem medo do ambiente do Velodrome.

Ambiente difícil em Marselha

"Claro que é uma vantagem para o Marselha jogar em casa, mas nós já jogámos em estádios como o do Rangers e do Inter. Gostamos de uma boa atmosfera, mas o nosso foco será o que vai acontecer dentro de campo. Cabe-nos a nós mostrar que estamos preparados para este tipo de jogos. Temos de ser uma equipa brava. Termos a mentalidade certa também faz parte daquilo que precisamos para nos qualificarmos para as meias-finais."

Presença dos adeptos do Benfica

"Importante é que os adeptos estarão amanhã no estádio e vão apoiar-nos da melhor forma. Podemos contar com eles, são sempre muito exigentes. Querem avançar para as meias-finais, nós também queremos."



Kokçu joga?

"Não vou anunciar o onze, mas está numa boa condição como mostrou no domingo.”

Será este o jogo do ano?

O jogo será muito importante. Seguiremos para as meias-finais se conseguirmos. Mas não vamos olhar muito para a frente. Temos de estar focados apenas no que podemos e devemos fazer amanhã."



Ter bola e não defender apenas

"Não podemos defender apenas, temos de ter momentos em que precisamos de ter posse de bola. Certamente que serão mais agressivos do que foram na primeira mão, estão em casa, por isso quererão ter mais posse de bola e exercer mais pressão sobre a nossa equipa. Temos de manter a nossa qualidade nas transições, como já mostrámos esta época. Teremos de ser uma equipa equilibrada, que quer marcar golos. Temos de dar uma boa resposta."

O Benfica tem vantagem de 2-1 contra o Marselha para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 20h00.