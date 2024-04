Roger Schmidt falha conferência de imprensa antes do Benfica-Moreirense

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não vai realizar a habitual conferência de imprensa de antevisão da receção ao Moreirense.

Esta não é a primeira vez que o treinador do Benfica “salta” uma conferência de imprensa em jogos a contar para a Liga.

A explicação recai sobre o enorme volume de jogos da equipa encarnada, que disputou a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa na quinta-feira à noite, no Estádio da Luz, recebe o Moreirense no domingo, e viaja na próxima semana até França para a segunda mão dos quartos frente ao Marselha.

O embate frente à equipa de Moreira de Cónegos começa às 20h30 de domingo. O Benfica está no segundo lugar, com 67 pontos, enquanto o Moreirense ocupa a 6ª posição, com 43.