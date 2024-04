Filipa Patão. “Muito importante”, mas “não decisivo”

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, considera que o jogo de domingo contra o Sporting é de grande importância, mas não decisivo para o campeonato.

"Estamos com cinco pontos de avanço e sabemos a importância que o jogo vai ter para as contas do campeonato. Vamos defrontar uma equipa que joga em casa, que tem sido muito competente ao longo do campeonato e que normalmente dificulta a vida aos adversários, em todos os jogos. Estamos à espera de um Sporting muito forte por isso vamos ter que apresentar a nossa melhor versão para conseguirmos ganhar e ficarmos mais próximo de conquistar o campeonato", referiu.

Segundo a técnica das encarnadas, "mesmo no caso da vitória do Benfica precisamos de continuar a ganhar jogos para ser campeão e no caso de uma vitória do Sporting ainda ficamos com dois pontos de vantagem, numa altura em que faltam 3 jornadas. Portanto, não é um jogo decisivo, mas é muito importante para as contas do campeonato”.

"Sabemos perfeitamente quais são as valências do Sporting e as suas debilidades e com toda a certeza que o Sporting também sabe quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Normalmente é no pormenor e no detalhe que estes jogos se decidem. Não deixa de ser um jogo de muita estratégia porque nós somos uma equipa pressionante que gosta de ter bola, mas também somos uma equipa que sabe perceber em que momentos deve baixar um pouco mais o bloco", acrescentou.

Já sobre o alegado “caso Jéssica Silva”, Filipa Patão recusa “alimentar polémicas”.

"Já tinha dito que não iria falar mais sobre o assunto porque não quero alimentar polémicas, como acontece no outro género. Quero manter-me fiel ao que temos feito, falar sobre o jogo e sobre futebol. Temos dado sempre toda a informação, divulgamos boletins clínicos e convocatórias, não escondemos nada. Pergunto se em relação ao Sporting acontece o mesmo porque a Cláudia Neto, a Fátima Dutra, a Fátima Pinto e outras que costumam jogar não estavam na convocatória, nem no boletim clínico do Sporting. Nós não temos nada a esconder somos transparentes. A Jéssica é uma das 30 jogadoras que temos, uma jogadora com quem contamos e que está a trabalhar bem", garantiu.