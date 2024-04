Schmidt. “Fico sempre surpreendido” com os assobios

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considera que a sua equipa fez um bom jogo contra o Marselha, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, mas diz-se surpreendido pelos assobios no final da partida.

A partida

"Fizemos um bom jogo, tivemos as nossas oportunidades para marcar o terceiro e o quarto golo, mas faz parte do futebol, cometemos alguns erros e permitimos que eles voltassem ao jogo. Eles também têm qualidades. Podíamos ter tido um resultado melhor. Mas saímos daqui com uma vitória e vamos tentar a vitória agora na segunda mão. Antes do golo, acho que eles não tiveram oportunidades para marcar”.

Assobios no final do jogo

"Não sei, fico sempre surpreendido com isso. Mas parece que faz parte do Benfica. Sei que não é a primeira vez, também recebo algumas informações do meu treinador-adjunto e do Luisão, eles conhecem melhor o clube e também do que passou no passado. Se ganhas um jogo nos quartos de final da Liga Europa e no final há este tipo de situações, é normal que fiques um pouco surpreendido porque realmente não consegues compreender. Mas faz parte do Benfica."

Equipa-base?

"Penso que os jogadores que começaram hoje estiveram muito bem, assim como nos dois jogos com o Sporting. Mas também precisamos de nova energia para domingo, até porque temos jogadores suspensos."



Espera dificuldades no Vélodrome?

"Claro que será um jogo difícil. A este nível são todos. Espero algumas dificuldades, mas também já sentimos contra o Glasgow Rangers e ganhámos o jogo. Sabemos que é difícil, mas também acreditamos em nós mesmos."

O Benfica venceu o Marselha, por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Os golos foram apontados por Rafa e Di Maria. A segunda mão, em França, é dia 18 de abril.