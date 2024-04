Rui Costa. “Futebol sem adeptos não faz sentido”

O presidente do Benfica, Rui Costa, está feliz por se ter resolvido o diferendo sobre adeptos a tempo da partida contra o Marselha, na Luz.

“O futebol sem adeptos não faz sentido e menos sentido faz quando se trata de duas equipas que mantêm um bom relacionamento e com a dimensão que têm a nível mundial. Não fazia sentido que não pudessem ter os adeptos nos estádios adversários. Desde a primeira hora, o que sempre pretendemos foi ter os nossos adeptos no Vélodrome na próxima semana. A decisão chegou tarde, mas ainda bem que chegou. Causou atritos desnecessários”, referiu.

O líder encarnado almoçou com Pablo Longoria, presidente do Marselha, e acrescentou: “Os nossos adeptos vão poder estar em Marselha e, por isso, iremos receber os adeptos do Marselha com todo o gosto. O futebol sem adeptos não é futebol”.

“O que estava a ser pedido era algo que nenhum de nós desejava. Mas ainda bem que as autoridades francesas conseguiram reverter uma decisão que estava a ser demasiado drástica para aquillo que é a essência do futebol europeu", referiu, em declarações à Btv.

A polémica começou quando a polícia francesa decidiu impedir a presença de adeptos encarnados em Marselha. Depois da oficialização da medida, o Benfica anulou os bilhetes já vendidos a adeptos do Marselha.