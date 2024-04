Eliminatória Benfica-Marselha terá adeptos visitantes nos dois jogos

Numa nova reviravolta, a eliminatória entre Benfica e Marselha terá adeptos visitantes nos dois jogos da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa.

Esta quinta-feira, o gabinete do ministro da Administração Interna francesa, Gérald Darmanin, levantou a proibição de adeptos encarnados no jogo da segunda mão na próxima semana. As águias responderam da mesma forma e vão abrir o estádio aos adeptos visitantes no jogo desta quinta-feira.

“A pedido de Gérald Darmanin, não haverá proibição na deslocação de adeptos do Benfica a Marselha, em 18 de abril”, indicou o gabinete do ministro, já depois da reação do emblema lisboeta e quando adeptos franceses manifestavam estar a caminho de Lisboa.

A Renascença apurou que o Benfica levantou também a restrição e que os adeptos franceses poderão estar nas bancadas da Luz esta noite.

Entretanto, o clube confirmou a decisão em nota oficial: "O objetivo do Sport Lisboa e Benfica, em todos os momentos, foi sempre o de salvaguardar os direitos dos seus adeptos e poder contar com o seu imprescindível apoio à equipa no Estádio Velódrome. Em face da autorização da presença de adeptos do Benfica em Marselha, também os adeptos do Marselha estão autorizados a marcar presença no jogo desta 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, passando a ser válidos os ingressos por eles adquiridos".

A informação do gabinete surge a poucas horas do jogo desta quinta-feira da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol entre Benfica e Marselha, no Estádio da Luz, em Lisboa, e depois de o clube português ter também vetado a presença de adeptos franceses, em resposta a uma medida igual dos franceses.