Schmidt não comenta rumor Mourinho e defende Di María: "Não foi um golpe duro"

Liga Europa é o objetivo principal? "Não vamos desistir do campeonato, certamente. Sabemos que está difícil, não restam muitos jogos, mas é possível. Não é que, agora, deixemos de jogar no campeonato para nos focarmos totalmente na Liga Europa. Em cada prova, fizemos tudo para vencer. A equipa trabalhou arduamente para chegar a esta fase. Agora, cabe-nos focarmo-nos nestes dois jogos para alcançarmos a meia-final da Liga Europa. O Benfica não está numa meia final de uma competição europeia há muito tempo. Cabe-nos mudar isso".



Prova europeia pode salvar a época? "É uma grande competição, claro. Adoramos jogar a Liga dos Campeões, mas, quando já não fazes parte, a Liga Europa é uma grande competição. Se vires as equipas apuradas para os quartos, vês a qualidade. O facto de o Benfica chegar a esta fase da temporada ainda nas provas internacionais é muito bom. Sabemos que, se jogarmos ao nosso melhor, os quartos de final não serão o último passo. Cabe-nos aproveitar esta oportunidade e a experiência da temporada passada".

Impacto dos dérbis: "As duas derrotas, na semana passada, foram complicadas. Ficámos desiludidos, porque a equipa esforçou-se muito nesses jogos. Não teve sorte, mas a exibição foi boa. Também temos de olhar para isso quando nos preparamos para o resto da temporada. Sinto que a equipa tem a mentalidade. Ficou desiludida, mas, agora, está muito motivada para o resto da temporada, especialmente, para a Liga Europa".

Análise ao Marselha: "São sétimos classificados na Ligue 1. Ainda é possível alcançarem as provas europeias para salvarem a temporada. Também estão nos quartos de final da Liga Europa. É uma equipa que pratica um futebol muito físico e ativo, com uma clara qualidade individual, com Aubayemang, por exemplo, que conheço muito bem da Bundesliga. Dificultam a vida a todas as outras equipas. Não me interessa o que aconteceu no início da época, porque tenho de estar focado no jogo de amanhã".

José Mourinho pode suceder? "As vossas histórias não são problema meu, por isso, não vou comentar".

Di María deveria ter sido expulso? "Deu um toque na cara do Pedro Gonçalves, não me parece que tenha sido um golpe duro ou para o derrubar. Não foi 100% correto, mas olho para o plano geral. É um grande jogador e em grande forma. É um jogador muito justo. Na minha opinião, os árbitros usam-nos para demonstrar a disposição e o estatuto que têm. Há muitas faltas nesta temporada. Vocês veem as imagens, ele sofre muitas faltas. Tem de controlar as emoções, mas temos de respeitar a carreira dele. Precisamos de justiça, no relvado. Não tenho dúvidas da personalidade, do respeito e da justiça dele".

Está já a pensar na próxima época? "Não penso minimamente na próxima temporada, para ser sincero. Não tive, sequer, um único pensamento sobre o jogo depois deste. Estou completamente focado em cada jogo. Damos sempre o nosso melhor para vencer. Precisamos do melhor onze para vencer. Não significa que joguemos sempre com os mesmos, porque vamos jogar amanhã e no sábado. Veremos como os jogadores recuperam. Precisamos de todos os jogadores, para termos um bom final de temporada".