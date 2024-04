Autoridades confirmam castigo. Eliminatória Marselha-Benfica não terá adeptos visitantes

Está confirmado o castigo. O Benfica não terá mesmo adeptos nas bancadas do Vélodrome para o jogo dos quartos de final da Liga Europa frente ao Marselha. Consequentemente, o jogo na Luz também não tera adeptos visitantes.

A perfeitura do distrito de Bouches-du-Rhône confirmou a decisão, apesar do comunicado de Benfica e Marselha a apelar à presença do público.

"O Sport Lisboa e Benfica foi esta tarde formalmente notificado pelas autoridades francesas da proibição da presença de adeptos do Benfica em Marselha para o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa", pode ler-se.

Ainda assim, as águias revelam que "voltaram a contactar as autoridades portuguesas, que alertaram – em face desta decisão das autoridades gaulesas – para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo desta quinta-feira, dada a elevada "probabilidade de ocorrência de situações de alteração da ordem pública, nomeadamente através da perpetração de atos de violência associada ao desporto a envolver adeptos de ambos clubes, bem como com as Forças de Segurança".

Como consequência, as águias anulararam "os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira da Liga Europa, a decorrer no Estádio da Luz" e apelaram a que os adeptos do Marselha "não viajem para Portugal e que os adeptos do Benfica não viajem para França, a fim de evitar potenciais situações de tensão".

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente a decisão das autoridades francesas, apenas hoje comunicada, a qual coloca em causa o espírito das competições europeias, privando-as da presença dos adeptos, a essência do futebol, para apoiar as suas equipas na deslocação ao campo adversário, nesta eliminatória dos quartos de final da Liga Europa", conclui o clube, em nota oficial.

Benfica e Marselha pediram, no domingo, às autoridades portuguesas e francesas para que os dois jogos dos quartos-de-final da Liga Europa “sejam disputados na presença de adeptos dos dois clubes”.