Benfica desmente que esteja à procura de novo treinador

O Benfica garante, em comunicado, que está à procura de um novo treinador para a próxima época.

Depois do rumor que associou José Mourinho ao cargo de treinador na Luz, as águias recorreram a uma nota oficial para desmentir e garantir que o foco está na Liga Europa e nos restantes jogos do campeonato.

"O Benfica esclarece que são totalmente falsos os comentários e as informações que apontam para a contratação de um novo treinador. O foco de toda a estrutura do futebol e do treinador Roger Schmidt está, por inteiro, na passagem às meias-finais da Liga Europa e nas seis vitórias que pretendemos assegurar no campeonato", pode ler-se.

Roger Schmidt, de 57 anos, tem contrato com o Benfica por mais duas temporadas. O técnico alemão renovou contrato com as águias a meio da temporada passada, antes de conquistar o título de campeão nacional.

A derrota no clássico frente ao Sporting deixa as águias em situação complicada no campeonato. O Sporting leva quatro pontos de vantagem e tem ainda um jogo em atraso em relação às águias.

O Benfica venceu a Supertaça no início da época e caiu nas meias-finais tanto da Taça de Portugal como da Taça da Liga. A equipa encarnada disputa os quartos de final da Liga Europa frente ao Marselha, com a primeira mão marcada para esta quinta-feira.