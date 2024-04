Benfica em contactos com UEFA e Marselha sobre adeptos em França

O Benfica desconhece qualquer impedimento a adeptos encarnados em Marselha para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Apesar disso, a equipa da Luz já “encetou contactos com a UEFA e com a direção do Olympique de Marselha” para esclarecer a situação.

“Concretizando-se esta decisão das autoridades locais francesas, o Benfica tomará as decisões adequadas para melhor salvaguardar os interesses do clube e dos seus adeptos”, garante.

De recordar que a polícia de Bouches-du-Rhône, em Marselha, quer impedir a presença de adeptos do Benfica na partida de 18 de abril. A informação está a ser avançada pela RMC Sport.