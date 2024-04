Donos do Liverpool contratam ex-diretor técnico do Benfica

O ex-diretor técnico da formação do Benfica está a caminho do Liverpool, segundo avança o "The Athletic" esta terça-feira.

Vai ser o Fenway Sports Group (FSG), consórcio que detém o clube inglês, a contratar Pedro Marques, e não o Liverpool. A intenção por trás desta aquisição é "utilizar a sua perícia em atrair talento global".

No final de janeiro, o Benfica anunciou a saída de Pedro Marques do cargo de diretor técnico da formação, para "assumir um projeto internacional". Foi substituído por Rodrigo Magalhães.



O Liverpool ficou a conhecer Pedro Marques quando comprou Darwin Núñez ao Benfica, no verão de 2022, a troco de 75 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 100 milhões.

Marques começou no scouting do Sporting. Em 2010, rumou ao Manchester City e, em 2013, assumiu funções de coordenador técnico ao serviço do City Group: trabalhou com os "cityzens", mais New York City FC, Yokohama Marinos, CA Torque, Melbourne City e Girona até 2019, quando regressou a Portugal para assumir a formação do Benfica.