Schmidt. Benfica precisa de 20 titulares e "uma exibição de topo" para dar a volta

Roger Schmidt avisa que o Benfica tem de estar no seu melhor para dar a volta ao Sporting e apurar-se para a final da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão das meias-finais, esta segunda-feira, o treinador do Benfica assume a intenção de tirar proveito do calor dos adeptos na Luz para anular a desvantagem de 2-1 trazida do primeiro jogo, em Alvalade. Para isso, o plano de jogo está definido, contudo, não basta ter um onze base de qualidade: Schmidt quer os 20 jogadores, incluindo os nove suplentes, prontos para decidir.

Grande diferença para a primeira mão: "A primeira grande diferença é que jogamos em casa. A segunda é que é decisivo, é a segunda mão destas meias-finais, por isso, amanhã [terça-feira] decide-se quem vai para a final. Estamos a perder por um golo [Sporting ganhou por 2-1 na primeira mão, em Alvalade] e temos 90 minutos para jogar bom futebol e dar a volta. É o que precisamos de fazer. Estamos muito motivados para chegar à final, já mostrámos isso nas rondas anteriores. Agora, temos de tirar proveito do facto de jogarmos em casa para fazer um jogo de topo contra uma grande equipa e mostrar que merecemos estar na final."

Estilo de ponta de lança ideal para este jogo: "Não vou revelar o onze nem o ponta de lança titular hoje. Aquilo de que precisamos amanhã é uma performance muito completa no todo. Temos várias opções diferentes para o ataque. Precisas sempre de velocidade no ataque, mas também de criatividade e poderio físico. No final de contas, precisamos de montar a equipa para termos opções diferentes para atacar o último terço, sermos perigosos e marcarmos golos. Já mostrámos isso muitas vezes esta época. Os nossos avançados têm perfis diferentes, mas esperamos de todos comportamentos táticos semelhantes. Têm de fazer parte dos comportamentos táticos da equipa. Depois, também precisamos da qualidade individual de todos os nossos jogadores de ataque, algo que todos já mostraram. Precisamos de um ponta de lança titular, mas espero um jogo em que também teremos de contar com os suplentes. Dependendo da história do jogo, precisas de jogadores muito bons também vindos do banco. Veremos. Para mim, o que é muito claro é que precisamos de uma exibição coletiva de topo."

Como gerir este jogo, quando há novo dérbi com o Sporting no sábado, para o campeonato: "Quanto mais perto estamos do final da época, mais decisivos os jogos são. Em especial no campeonato, mas também na Taça. São as meias-finais. No campeonato, só faltam sete jornadas, por isso também é claro que à medida que o tempo avança os jogos são cada vez mais decisivos. É algo que sabemos, ainda assim, é muito importante para nós focarmo-nos num jogo de cada vez, caso contrário é impossível jogar com este calendário. O nosso foco máximo está na Taça de Portugal, queremos muito ganhar este jogo e só depois começaremos a concentrar-nos no campeonato e no jogo de sábado com o Sporting. É assim que trabalhamos e penso que é a melhor forma de estarmos preparados para cada jogo."