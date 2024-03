Roger Schmidt: "Podia ter sido mais fácil, mas o que importa são os três pontos"

Roger Schmidt mostra-se satisfeito com a conquista dos três pontos frente ao Desportivo de Chaves, no aniversário do presidente do Benfica, Rui Costa, apesar dos penáltis falhados, num jogo "muito especial".

Foi preciso ter muita paciência: "Foi um jogo de futebol muito especial. Também foi o aniversário do nosso presidente, por isso era muito importante para ele e para o campeonato ganhar. Podia ter sido mais fácil, tivemos oportunidades e os penáltis, mas ganhámos. Muitas coisas negativas se conjuntaram, mas conseguimos os três pontos. Precisámos de muita paciência e, no fim, conseguimos os três pontos."

Onze inicial com mudanças: "Foi um bom onze, fizemos muitas coisas bem na primeira parte, só nos faltou precisão e tomada de decisão no último terço, estar no sítio certo na altura certa. É algo que podíamos melhorar, falámos disso ao intervalo. Foi um jogo especial, com muitas oportunidades perdidas, mas o que conta são os três pontos."

Reta final da época: "Estamos na última fase da temporada, começou hoje. Não sofremos golos, vencemos os últimos três jogos 1-0, mostra muita qualidade ganhar por um golo. Faltou eficácia, mas também já mostrámos noutras alturas que podemos marcar mais golos com menos oportunidades."