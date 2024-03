Filipa Patão. “Queremos é ganhar”

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, espera vencer o Sporting na meia-final da Taça de Portugal, apesar do cansaço das últimas semanas.

“Sem dúvida alguma que o maior desafio é recuperar, recuperarmos bem. Vimos de três semanas em que consecutivamente jogámos de três em três dias, com quatro jogos em três semanas. O grande desafio com que nos deparamos é com a recuperação”, refere Filipa Patão.

Apesar disso, a técnica das encarnadas quer vencer.

“Claro que seria bom irmos para um segundo jogo com um resultado mais confortável, mas ainda assim queremos é ganhar, seja por um, por dois, por meio não pode ser, se for por um não nos importamos, o que queremos é ganhar”, acrescenta.

O Benfica e o Sporting vão agora encontrar-se várias vezes consecutivas, para campeonato e taças. O primeiro desses jogos é já domingo, a partir das 18h15.