Roger Schmidt perdoa Kokçu: "Ele não tinha intenção de criar esta negatividade e mau ambiente"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, revela que Orkan Kokçu está de regresso à equipa após ter afirmado que estava "desiludido" com o clube e o treinador.

O médio turco ficou fora do jogo com o Casa Pia, mas está disponível para defrontar o Desportivo de Chaves após a pausa para as seleções. Schmidt solidarizou-se com as ameaças à família de Di María e confirma disponibilidade de Alexander Bah.

O Benfica, segundo classificado com 64 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, último com 19 pontos somados, nesta sexta-feira, às 18h00, com relato e acompanhamento na Renascença.

Regresso à competição: "Foi uma pausa tradicional. Foi uma boa oportunidade para descansar um pouco. Agora vamos retomar e estamos felizes por isso. É bom começar por um jogo em casa, os internacionais voltaram todos em boa forma, sem lesões, só um pouco cansados. Estamos prontos. É uma fase decisiva da época, o que fizemos nos últimos oito meses foi para estarmos prontos para estas semanas. Estamos em três provas, é uma época especial quando estás ainda em três competições nesta altura da época. Tudo é possível. O Chaves não tem nada a perder, está em risco de descer e por isso temos de resolver os problemas".

Kokçu está de regresso? "Com a entrevista, foi melhor mantê-lo fora do jogo. Voltou hoje, conversámos sobre o assunto. Foi como eu esperava: ele não tinha intenção de criar esta negatividade e mau ambiente. Estou totalmente convencido com a qualidade e caráter dele. Cometeu um erro. A entrevista foi má para todos, menos para vocês que tiveram algo para falar, mas para nós não foi bom. Isso é claro. São meus jogadores, tenho de os apoiar em maus momentos, conversámos e está na hora de falar em campo. A situação está resolvida, está de regresso à equipa".

Posição de Kokçu na seleção é diferente? "Já disse tudo sobre o Kokçu. Claro que tudo é diferente na seleção. Não penso muito nisso, os treinadores têm a sua ideia na seleção e usam os jogadores como acham melhor. Eu penso no que acontece no Benfica. Os jogadores gostam das seleções, é uma honra para eles e estão a preparar-se para o Euro, são contextos diferentes".

Otamendi e Di María vão ser poupados? "Podem descansar, mas a questão é se isso é bom para eles. Gostam de jogar sempre, manter o ritmo. Às vezes, precisam do descanso. São os dois muito importantes, ao mais alto nível. Estão prontos para amanhã, não tenho dúvida disso".

Ameaças de morte à família de Di María afetam o jogador? "O que aconteceu mostra o quão louco está o mundo. É um desastre, uma catástrofe. Afeta o jogador e a pessoa. Apoiamo-lo, ele é profissional e experiente para lidar com este tipo de situações. É difícil e pouco habitual termos este tipo de problemas. Falámos, ele tenta levar uma vida normal, vamos apoiá-lo da melhor forma possível".

Bah está disponível? "Ele está bem, teve um problema e queremos ter cuidado para que não volte a ter. Está bem, foi bom não ter jogado na seleção. Para amanhã, está pronto".

Juan Bernat vai recuperar a tempo do fim da época? "Nós e eles esperavamos uma época diferente. Infelizmente, veio com uma pequena lesão. Fez alguns jogos e voltou a lesionar-se no fim de outubro. Quase cinco meses. Não é preciso pensar muito na próxima época, está a trabalhar duro para jogar. Já treina connosco, está de regresso, queremos que ainda tenha impacto nos últimos jogos".