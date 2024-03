Grimaldo: "A ideia sempre foi continuar no Benfica, mas o clube não apostou em mim"

"O Benfica não apostou em mim". O internacional espanhol Álex Grimaldo, hoje no Bayer Leverkusen, lamenta não ter chegado a chegado a acordo para renovar contrato com o Benfica, apesar do desejo de continuar.

Em entrevista ao jornal "A Bola", Grimaldo revela que o objetivo era continuar em Lisboa, onde viveu durante sete anos e meio.

"A minha ideia foi sempre a de continuar. Houve mesmo um momento em que tinha tomado a decisão de ficar, era esse o meu desejo, mas quando se tratava de negociar sempre havia grandes distâncias entre mim e o clube, que tinha outras ideias. Por isso, não foi possível chegar a qualquer acordo", afirmou.

A saída não foi "uma decisão fácil", mas Grimaldo aponta o dedo à direção encarnada: "É certo que o clube realmente não apostou em mim e chegou um momento em que tive de olhar para outras alternativas. Apareceu o Leverkusen com uma proposta interessante e resolvi aceitá-la".

Grimaldo chegou ao Benfica no verão de 2016 e saiu, a custo zero, no último verão.

Marcou 27 golos e registou 61 assistências em 303 jogos e ajudou o Benfica a vencer 10 títulos: quatro campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

"Guardo bonitas recordações de que tudo o que vivi. Conquistei títulos, disputei jogos incríveis, passei muitos grandes momentos com os adeptos. Tudo isso, tão difícil de esquecer, fez com que para mim se tivesse tornado bastante difícil pensar que algum dia deixaria esse grande clube que me tratou muito bem e no qual era muito feliz", diz.

O lateral está a fazer a melhor época da carreira ao serviço do Leverkusen, que é líder isolado da Bundesliga. Em 37 jogos, Grimaldo soma 11 golos e 15 assistências.

As boas exibições na Alemanha levaram Grimaldo à seleção. Aos 28 anos, cumpriu o sonho de se estrear por Espanha, algo que não conseguiu a jogar em Portugal.