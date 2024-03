Jéssica Silva “totalmente comprometida” com o Benfica. “Momento mais duro, mas peço que não criem novelas”

A avançada Jéssica Silva gravou um vídeo nas redes sociais para dar a sua versão do que se tem passado nos últimos dias desde que ficou de fora da partida entre Benfica e Lyon para a Liga dos Campeões.

O Benfica garante que Jéssica Silva tem realizado "tratamento", mas alguns meios de comunicação social falam num alegado desentendimento entre a atleta e a treinadora. Um processo disciplinar estará a decorrer, mas as águias não confirmam.

Esta sexta-feira à noite, nas redes sociais, a jogadora começa por deixar uma garantia: “Eu estou totalmente comprometida com o clube, totalmente. E tudo farei para representar o Benfica da melhor maneira, como sempre o fiz”.

Sem falar em lesão, Jéssica Silva refere: “Tenho os meus valores bem assentes, a minha dedicação, o empenho, o profissionalismo, a paixão que tenho por isto. Está só a ser um momento mais duro, mas a única coisa que eu peço é que não criem novelas”.

A internacional lusa acrescentou: “Amanhã [este sábado] temos um jogo importantíssimo [contra o Sp. Braga] e eu posso não estar lá dentro, mas estou do lado de fora a apoiar as minhas colegas”.

“Peço que o foco seja esse. Peço que o foco seja no Benfica e peço também um bocado de respeito, que é aquilo que eu tenho e sempre tive pelo nosso clube", referiu.

A treinadora Filipa Patão fugiu à pergunta sobre a internacional lusa no final da partida da Champions na Luz e deixou a dúvida no ar. No dia seguinte a equipa da Luz disse que a jogadora tinha estado “em tratamento”, mas sem indicar a lesão.

Jéssica Silva, por estes dias, também falhou o jantar dos prémios Cosme Damião, em que é uma das nomeadas.

O Benfica defronta o Sp. Braga, este sábado, para o campeonato. Jéssica Silva não está convocada.

Esta época, Jéssica Silva, de 29 anos, soma 22 jogos, oito golos e sete assistências.