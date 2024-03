Di María multado em 510 euros por críticas à arbitragem

Ángel Di María, avançado do Benfica, foi multado em 510 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após queixas à arbitragem do clássico frente ao Sporting.

No final do encontro, o campeão mundial pela Argentina queixou-se da arbitragem de Fábio Veríssimo nas redes sociais: "Ficou à vista de todos o que se passou. Continuaremos a trabalhar para atingir o nossos objetivos. Sozinhos contra todos".

O árbitro Fábio Veríssimo dirigiu o jogo em Alvalade, que ficou 2-1 para os leões. No final do jogo, o internacional argentino dialogou com o árbitro, questionando algumas decisões em relação a alguns lances do jogo. Di María, que lhe viu ser anulado um golo aos 71', esteve alguns minutos à conversa com os juízes da partida.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol apresentou queixa e o Conselho de Disciplina multou mesmo o avançado das águias.

Foi a segunda vez que Di María se manifestou contra as arbitragens esta época. Após o empate frente ao Vitória, o argentino usou a mesma expressão. "Esta época estamos a jogar contra todos. Houve substituições, perderam tempo, o guarda-redes, os jogadores e dá apenas seis minutos. Contra o FC Porto e o Sporting dão 10 ou 11 minutos de compensação. Este ano é assim, temos de continuar a trabalhar sozinhos".

Di María, de 36 anos, leva 15 golos e nove assistências em 39 jogos disputados pelas águias.