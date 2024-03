Benfica ainda sonhou, mas perde por 2-1 frente ao Lyon

O Benfica perdeu esta terça-feira por 2-1 frente ao Olympique de Lyon, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

Num Estádio da Luz com quase 20 mil pessoas a assistir, as águias até estiveram a vencer com um golo de Andreia Faria mas não aguentaram as vencedoras da prova de 2021/22 durante os 90 minutos e acabaram por sofrer dois golos na última meia hora da partida.

Depois da passagem na fase de grupos, as águias sabiam que os playoffs não teriam equipas fáceis. A tarefa, à entrada para o jogo, era difícil, mas o Benfica tornou a partida equilibrada e até mostrando os primeiros sinais de perigo, com uma bola ao poste direito da baliza do Lyon, por Andrea Falcon.

As contrariedades começaram pouco depois, com a lesão da avançada Nycole, mas o Benfica aproveitou para se adiantar no marcador antes do intervalo, com Andreia Faria a marcar isolada aos 43 minutos.

Na segunda parte, as águias entraram melhor, mas o Lyon aproveitou a frescura física para se impor na última meia hora da partida.

Cascarino, aos 64 minutos, e Dabritz, aos 79 minutos, deram a volta ao jogo para as francesas, com uma vantagem magra que o Lyon leva para o jogo da segunda volta, que se realizará em França no dia 27 de março.

No estádio 19.736 pessoas, um número que em jogos de clubes portugueses a jogar em Portugal apenas fica atrás de um Benfica-Sporting em março do ano passado, em que estiveram 27.221 espectadores.

As águias começaram a sua trajetória na liga milionária no Grupo A, com Barcelona, Eintracht Frankfurt e o FC Rosengárd. O Benfica conseguiu o apuramento na segunda posição, com nove pontos, atrás do emblema blaugrana com 16. A campanha do Benfica teve duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.