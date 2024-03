"Kokçu não fez de propósito para provocar conflito mas... encheu”: Simões analisa caso (e explica o que se segue)

Orkun Kokçu "encheu", embora - na opinião de António Simões - o médio turco do Benfica "não tenha feito de propósito para provocar um conflito e ir embora".

O ‘magriço', antigo treinador e dirigente, de 80 anos, analisa assim a polémica em redor de Kokçu, um caso que já afastou o jogador do jogo com o Casa Pia, devido à entrevista do atleta a um jornal estrangeiro.

Nestas declarações a Bola Branca, Simões considera ainda que o Benfica deveria ter antecipado o problema com Kokçu. E aponta o dedo a Roger Schmidt.

"O treinador não pode ir para uma conferência imprensa dizer que não sabe de nada. Primeiro, havia que antecipar os factos e, depois, arranjar forma de se explicar. Assim evitaria especulação", sustenta, antes de detalhar como manteria o jogador no grupo.

"Até pelo que custou ao clube, deve ser considerado não se perder o jogador e o dinheiro. Importante é que estrutura e treinador falem com o jogador, mesmo que à frente de todos, para que este compreenda que este não é o comportamento adequado de um profissional de futebol dentro do coletivo", finaliza.