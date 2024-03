Kokçu aceita consequências, mas defende liberdade para "ser crítico"

"No futebol de topo, todos os detalhes importam. Só se tudo estiver certo é que conseguimos vencer troféus. Isto também significa sermos críticos uns dos outros", defende o médio turco, no Instagram.

As declarações do internacional turco levaram Schmidt a deixar o jogador fora das opções para o jogo de domingo com o Casa Pia. No final, explicou a decisão.

"Se dás uma entrevista daquelas, não podes fazer parte do plantel. Li e ainda não tive oportunidade de falar com ele. Fá-lo-ei quando ele voltar da seleção. O que ele fez não foi bom, todos sabemos disso. É negativo para o clube, para a equipa e especialmente para ele. Ele é um jogador de topo e uma pessoa de topo, não sei o que é que se passou com ele. Ele estava muito bem, estava a jogar bem e não percebo por que é que decidiu dizer aquelas coisas", sublinhou.