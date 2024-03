Schmidt condena Kokçu. "​Se dás uma entrevista assim não podes fazer parte do plantel"

Roger Schmidt já leu aentrevista em que Orkun Kokçu o criticou e ao Benfica, não gostou nada e, apesar de ainda não ter falado com o médio turco, deixa claro que quem faz isso não pode integrar a equipa.

"Se dás uma entrevista daquelas, não podes fazer parte do plantel. Li e ainda não tive oportunidade de falar com ele. Fá-lo-ei quando ele voltar da seleção. O que ele fez não foi bom, todos sabemos disso. É negativo para o clube, para a equipa e especialmente para ele. Ele é um jogador de topo e uma pessoa de topo, não sei o que é que se passou com ele. Ele estava muito bem, estava a jogar bem e não percebo por que é que decidiu dizer aquelas coisas", declara, em entrevista à Sport TV.

A paciência foi a maior das virtudes do Benfica

Sobre a vitória, por 1-0, no terreno do Casa Pia, o treinador do Benfica assume que "é difícil jogar" com os gansos, mais ainda à medida que o relógio avança sem golos: "Eles são muito bons a defender."

"Sabíamos que precisaríamos de paciência, mas os jogadores estiveram muito bem. Foi o 14.º jogo em 40 dias, não é fácil disputar um jogo tão duro e importante em Glasgow e depois vir aqui. Foi uma tarefa mental muito dura, mas eles estiveram muito bem", refere.

Schmidt revela, ainda, o que disse aos jogadores ao intervalo, que galvanizou a equipa para uma exibição melhor: "Continuem, está tudo bem. Temos de ter paciência, acelerar o jogo, forçá-los a cometer erros."

Sobre a substituição de Marcos Leonardo por Arthur Cabral, o autor do golo da vitória, o técnico explica que o titular "estava a jogar bem", contudo, a equipa estava a precisar "de outro perfil de jogador".

"Era necessário ter um jogador mais físico na frente. O Arthur fez muito bem o que tinha a fazer, é bom ter estas opções no banco", assinala.