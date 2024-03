Schmidt vai falar com Kokçu, espera dificuldades com Casa Pia e elogia Marselha

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, ainda não leu a entrevista de Kokçu, espera um jogo difícil contra o Casa Pia elogia o Marselha, mas lembra que os encarnados continuam em três provas e para vencer.

Casa Pia depois de Liga Europa

"Tivemos pouco tempo de descanso, o calendário continua muito apertado e acho que é o 13.º jogo com pouco descanso que temos. A equipa tem jogado muito bem nos últimos jogos e o nosso objetivo é continuarmos concentrados. Sabemos que o Casa Pia, nomeadamente nos últimos quatro jogos, tem sido uma equipa estável, e não têm sofrido golos. Criam oportunidades de golo e é uma equipa disciplinada, compacta, que sabe esperar pelo momento certo. Vai ser um grande desafio, mas estamos motivados também no campeonato. Mostrámos a nossa ambição na Liga Europa e isso dá-nos confiança. Depois podemos descansar alguns dias na pausa para as seleções".



Entrevista de Kokçu

"Ainda não tive a oportunidade de a ler, tenciono fazê-lo depois da conferência. Claro que vou ter de falar com o jogador. Nestes momentos, é preciso obter alguma informação do jogador. Quero falar com ele e depois tomarei as minhas decisões. Tenho de ler a entrevista de Kökçü, mas tem jogado bem. Claro que teve algumas dificuldades, chegou a estar lesionado. A primeira época nunca é tão fácil como esperamos, são coisas que fazem parte. De forma geral, acho que temos uma equipa com muita personalidade e o espírito de equipa é muito bom".



Marselha na Liga Europa

"Já não existem adversários fáceis nestas competições. O Marselha é um clube muito bom, com muita experiência no futebol internacional. Já tivemos essa experiência com o Toulouse, sabemos que as equipas francesas têm muita qualidade. Sei que não é fácil jogar no estádio deles. A primeira mão vai ser na Luz e precisamos de fazer um bom jogo, mas estamos confiantes. Esse é o nosso objetivo, seguir para a próxima ronda. Queremos ser a melhor equipa e continuar em prova. Não vai ser fácil, mas esperamos fazê-lo. Vão ser jogos importantes. Contra o Toulouse e contra o Rangers, os resultados falam por si. Contra o Inter também demonstrámos a nossa qualidade. O nível que atingimos na quinta-feira como equipa dá-nos muita confiança e claro que estamos ansiosos por esses jogos".



Calendário apertado em abril

"Não poderíamos continuar nas três competições sem qualidade no plantel. Temos três oportunidades para conquistarmos títulos e isso demonstra a capacidade do plantel. Temos de continuar com mais jogos. Claro que isso é exigente, mas tem um efeito positivo para todos os jogadores, é especial fazer jogos a nível internacional, particularmente. Isso dá-nos motivação e também nos dá um bom ritmo competitivo, acho que é algo bastante positivo. Também é bom jogarmos contra o Sporting antes dos jogos com o Marselha, vai ser um jogo muito importante para ambas as equipas. Agora temos algum descanso e nas próximas semanas os jogadores vão às seleções.

A partida contra o Casa Pia está marcada para as 18h00 de domingo. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento em rr.pt