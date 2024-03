Kokçu "desiludido" com o Benfica. "Nunca senti que me davam a devida importância"

O médio Orkun Kokçu assumiu estar “desiludido” com o seu primeiro meio ano no Benfica. Em entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf, o turco diz que o clube não o fez “sentir importante” e aponta também culpas ao treinador, Roger Schmidt.

Kokçu diz ter sido tratado de maneira diferente, lembrando o momento em que foi contratado no verão, como a contratação mais cara da história das “águias”.

“Uma apresentação no estádio? Não, não, tudo foi bastante rápido. Não pensei muito nisso durante o verão e também sou bastante modesto por natureza. Claro que vi como outros jogadores foram colocados em destaque em Portugal e em outros grandes clubes. Isso cria um certo status. Desde o início que nunca me fizeram sentir importante. Nem pelo treinador. Não sou o tipo de pessoa que dá murros na mesa e faz exigências, mas talvez tenha sido modesto por causa do papel que me atribuiu”, diz na entrevista.