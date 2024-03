Pressão alta e atenção às bolas paradas. A receita para o Benfica derrubar o Rangers

Sérgio Raimundo, treinador-adjunto do Hibernian, da Escócia, faz, em declarações à Renascença, o relatório de scouting completo do Rangers: aquilo a que o Benfica deve estar atento e uma possível forma de ferir os escoceses, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Primeiro, o jogo direto e as bolas para a área da equipa de Glasgow: "Todos os cruzamentos eles fazem com propósito e as corridas também têm um propósito. Eles treinam muito os cruzamentos, o defender cruzamentos, bolas na área. Nós não estamos habituados a trabalhar esses momentos, que aqui se treinam quase todos os dias."

O Hibernian perdeu em casa com o Rangers no domingo, por 2-0. Foi, precisamente, numa bola parada que sofreu o segundo golo. "O Benfica sofre também de uma segunda fase de uma bola parada", assinala.