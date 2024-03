Schmidt. “Temos de vencer amanhã”

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, lembra que a partida contra o Rangers para a Liga Europa é decisiva, mas que os encarnados estão prontos, até para ir a penáltis.

O que espera do jogo?

“Segunda mão fora após empate, é um jogo decisivo, uma equipa fica fora. “Espero um jogo mais aberto do que a semana passada. Na primeira mão eles marcaram na primeira e segunda chances e defenderam o resultado. Tivemos de ser ofensivos. Fomos capazes de criar chances. mas temos de aceitar o empate. Amanhã começa do 0. É simples

Várias opções para lateral

“Tivemos de mudar muitas vezes. Fomos capazes de encontrar soluções. O Aursnes jogou muitos jogos à direita e esquerda, por causa da lesão do Bah. Tivemos de arranjar soluções com o Morato. Temos várias opções, temos sempre de fazer decisão. O Fredrik é muito flexível, é uma garantia. Joga estas posição a nível de topo, mesmo que possa ser diferente. No meio-campo também. Aprecio como joga. Não apenas a qualidade, mas também a mentalidade de entender o que a equipa pretende. Sem dúvidas, sem queixas. Ter um jogador como ele, é sempre uma das opções

Decisão nos penáltis?

“Queremos ganhar amanhã, não importa como. Se tivermos de ir a prolongamento ou penáltis, preparámos tudo, mas o importante é ganhar

Importância do jogo

Se queremos títulos, estas são as semanas decisivas. Estamos em três competições. Tentamos o nosso melhor em todas. Estas semanas são decisivas. É o final da época. Temos de mostrar que merecemos ir para os quartos de final da Liga Europa. E estamos prontos para amanhã, tal como noutras competições, para lutar pelos nossos objetivos.

Segunda mão na Escócia

“É um jogo diferente. Está 0-0, não há regra de golos fora. Amanhã é decisivo. O Rangers pode jogar de forma ofensivo. Espero um jogo mais aberto do que primeira parte. Temos de estar prontos para isso. Mas somos uma equipa que não se pode esconder, com uma ideia clara, criar situações de golos. Espero um grande ambiente no jogo e uma grande reação do Benfica.

A partida entre Rangers e Benfica, para a Liga Europa, está marcada para as 17h45 desta quinta-feira.