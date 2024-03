"Liberdade" e "tempo", eis as razões de Aursnes para renunciar à seleção da Noruega

Fredrik Aursnes renunciou à seleção da Noruega. A decisão do jogador do Benfica foi anunciada esta terça-feira pela própria federação.

Citado no comunicado publicado no site oficial do organismo, o defesa, médio e extremo, de 28 anos, justifica a decisão com a falta de tempo.

"Estou muito orgulhoso (...) de ter representado a Noruega. No entanto, sinto que quero mais tempo e liberdade para priorizar outras coisas além do futebol, na minha vida. Por isso é que decidi retirar-me da seleção. Eu e Stale [Solbakken, o selecionador] tivemos boas conversas sobre isto durante muito tempo. É uma decisão difícil, mas que sinto ser certa para mim e para aquilo a que quero dar prioridade", lê-se.

Solbakken lamenta a retirada de Aursnes, "um recurso fantástico" para a seleção e que "enriqueceu a equipa dentro e fora de campo".

Contudo, revela que já sabia da intenção do médio: "Sabia o que ele pensava sobre a seleção há algum tempo e ainda consegui persuadi-lo um par de vezes a continuar. Depois, combinámos que, se ele voltasse a sentir necessidade de parar, eu não deveria discutir."

No Instagram, a Federação agradece a Fredrik Aursnes "pelo esforço que fez com a bandeira ao peito" e deseja-lhe "o melhor para o futuro".

Fredrik Aursnes deixa a seleção da Noruega ao fim de 20 internacionalizações, em que marcou um golo. É o terceiro jogador do Benfica a renunciar à sua equipa nacional em duas épocas. Em setembro de 2022, Rafa Silva anunciou a retirada da seleção portuguesa. Em maio de 2023, foi João Mário a despedir-se da equipa das quinas.