Schmidt. "Não estamos habituados" a três jogos sem vencer

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogia a qualidade do Estoril, mas também as muitas opções que tem ao dispor. Importante regressar aos triunfos, acrescenta.

Estoril

"Já jogámos duas vezes contra eles. São uma equipa que está a lutar para ficar no campeonato, mas têm muita qualidade, tornam sempre as coisas difíceis para o adversário. Têm vários jogadores muito rápidos na frente e é este tipo de jogo ofensivo da parte deles que espero amanhã”.

Calendário

“O nosso calendário é extremamente apertado, temos jogado vários jogos num curto espaço de tempo, mas na quinta-feira mostrámos muita qualidade e também estivemos bem fisicamente. Queremos terminar esta sequência de maneira positiva e precisamos de vencer amanhã para o fazer".

Três jogos sem vencer

"Jogámos contra o Sporting e tudo continua a ser possível na Taça, também perdemos contra o FC Porto e contra o Rangers empatámos. A situação é esta, e para uma equipa como a nossa, que está habituada a ganhar, uma semana sem vitórias é algo inesperado. É normal que os jogadores comecem a pensar nestas situações. É importante reagirmos e é isso que temos discutido depois dos jogos contra o FC Porto e o Sporting. Não temos de discutir o assunto com frequência, temos sim de estudar e analisar o jogo e mostrar um bom futebol em campo. Na minha opinião, os jogadores estão a conseguir fazê-lo. Não é fácil, há sempre muita pressão no Benfica. É verdade que temos que melhorar alguns detalhes. Perdemos muitas oportunidades, temos que melhorar os remates à baliza, mas do ponto de vista tático e da atitude dos jogadores, acho que estiveram muito bem”

Falta de eficácia dos avançados

A época passada a situação era diferente. Começámos com o Gonçalo na frente e ele confirmava, todas as semanas, que jogava bem nessa posição. Era completo taticamente e foi por isso que jogou quase toda a temporada. Esta época, a situação é completamente diferente. Temos excelentes opções mas os jogadores não estão a ser consistentes, não estão a conseguir manter a sua posição. Todos estão a trabalhar arduamente, mas têm de melhorar. São novos no Benfica e às vezes precisam de tempo. A abordagem tática é um pouco diferente do que estão habituados. Às vezes podemos manter os mesmos titulares ao longo de semanas e, noutras ocasiões, precisamos de fazer ajustes. A situação é esta. Claro que já marcámos muitos golos mas, nos últimos três jogos, não fomos eficazes, nomeadamente na quinta-feira [contra o Rangers]. Temos capacidade para marcar golos. Há três semanas marcámos muitos contra o Vizela, depois contra o Portimonense. O potencial existe, a capacidade está lá, e não importa quem está a marcar. O que importa é vencer jogos.

Não há prioridades

"A minha prioridade é sempre o próximo jogo. Acho que já o mencionei. Não posso priorizar competições, não podemos escolher o calendário. O calendário é o que é e estamos satisfeitos por jogarmos muitos jogos, quer dizer que estamos a participar nas competições. Nas últimas semanas, em que jogámos muitos jogos sem descansar mais de três dias... É um carga pesada para os jogadores, mas é algo que precisamos de aceitar. Claro que foi difícil fisicamente, mas quinta-feira demonstrámos que com preparação e atitude podemos estar preparados para o próximo jogo. Será essa a nova tarefa para o resto da temporada. Vamos dar tudo em todas as competições e amanhã vai ser assim também".

Gestão de plantel

"O facto de mudar jogadores tem a ver com o facto de jogarmos a cada três dias. É normal. Temos um bom plantel e inúmeras opções. Tento sempre manter todos os jogadores em boa forma. Claro que às vezes precisam de descansar, especialmente nestas fases, é preciso ter algum cuidado para que os jogadores mais habituados a jogar de forma regular tenham descanso de forma a prevenir lesões. Quando os jogadores fazem cinco ou seis jogos sem descanso, o risco de lesão aumenta.