Rui Costa. “Diogo Ribeiro, és um orgulho imenso”

O presidente do Benfica, Rui Costa, já felicitou o nadador Diogo Ribeiro por mais uma medalha de ouro nos Mundiais de natação, que decorrem no Qatar.

O líder encarnado deixou este sábado uma mensagem ao jovem atleta no site dos encarnados.

“Que imensa admiração, que enorme orgulho sinto por mais este notável feito para a natação portuguesa, para todos os portugueses e para o Sport Lisboa e Benfica. Parabéns, Diogo Ribeiro”, escreve.

Lembra Rui Costa que esta é a “segunda medalha de ouro no Qatar em apenas cinco dias. Que sublime presença”.

“Expresso em nome de toda a nação benfiquista um sentido agradecimento pela tua dedicação e enorme capacidade de superação, Diogo Ribeiro. És para todos nós um orgulho imenso e uma enorme referência”, acrescentou o presidente do clube das águias.

O português Diogo Ribeiro é campeão do Mundo nos 100 metros mariposa do campeonato do mundo de natação.

O atleta do Benfica venceu a final em Doha com o tempo de 51.17 segundos, um novo recorde nacional nesta distância - que faz parte do programa dos Jogos Olímpicos desde 1968.

É a segunda medalha de ouro de Diogo Ribeiro nestes mundiais, após o triunfo nos 50 metros mariposa, na segunda-feira.